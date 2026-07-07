El congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza juró como el nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu).

Su designación se da tras la renuncia irrevocable de María Esther Cuadros el último 2 de julio.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, en presencia del Gabinete Ministerial encabezado por Luis Arroyo Sánchez.

Jorge Marticorena formó parte de la bancada Perú Bicentenario, junto al hoy presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia.

DETALLES

Ayer por la mañana, Marticorena ingresó al despacho presidencial de José María Balcázar por espacio de 30 minutos.

Y por la tarde, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) asumió como titular de Educación.

Marticorena es cirujano dentista por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Además, ejerció la docencia universitaria en el área de Cirugía Dental en la mencionada casa de estudiosdurante más de tres décadas.

En el año 2014 se inscribió como militante del Partido Nacionalista, espacio que dejó cinco años después.

En 2020 se sumó a Perú Libre para participar en las Elecciones Generales 2021, oportunidad en que obtuvo un escaño.

Sin embargo, Marticorena dejó la bancada y la agrupación por diferencias de ideas solo un año después.

Su salida se dio luego de que votara en contra de la censura contra la entonces ministra de Trabajo, Betssy Chávez, mientras que sus compañeros de bancada votaron en otro sentido.

En 2022, junto a otros legisladores -incluido el hoy presidente Balcázar- conformó la bancada Perú Bicentenario.

El bloque duró un poco más de un año, pues se vio obligada a disolverse tras quedarse con solo cuatro integrantes.

Finalmente, en el 2024 se sumó a la bancada de APP.