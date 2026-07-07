Los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras anunciaron la conformación de una coalición parlamentaria que tendrá representación en el próximo Congreso bicameral.

El acuerdo fue suscrito por Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Alfonso López-Chau, quienes adelantaron que ejercerán un control político desde el Senado y la Cámara de Diputados.

Alianza

A través de un comunicado conjunto, los líderes políticos de las tres organizaciones reconocieron la proclamación oficial de los resultados electorales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que declaró a Keiko Fujimori como ganadora de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026. Sin embargo, señalaron que ello no implica dejar de lado sus cuestionamientos al desarrollo del proceso electoral.

“Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral”, indicaron.

En esa línea, anunciaron que desde ambas cámaras del Parlamento ejercerán un “control político firme, vigilante y responsable”, con el objetivo de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como promover “la justicia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la democracia”.

Como parte de su agenda legislativa inicial, la coalición informó que buscará derogar normas que, según sostienen, “favorecen al crimen”, además de impulsar el restablecimiento del derecho a referéndum y medidas relacionadas con la estabilidad y seguridad jurídica.

Asimismo, incluyeron entre sus objetivos la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

“Nuestra Coalición Parlamentaria, desde el Congreso de la República buscará restablecer la paz en nuestro país”, señalaron.

Las organizaciones también afirmaron que continuarán trabajando por la “igualdad de oportunidades y la justicia social”, además de “exigir justicia para las víctimas del sur” del país y rechazar la impunidad en casos de corrupción que involucren a altos funcionarios del Estado.

“Seguiremos al lado de la ciudadanía, trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de derecho”, señalaron.

Esta coalición se anuncia a pocas semanas de la instalación del nuevo Congreso bicameral, periodo en el que las agrupaciones políticas deberán establecer acuerdos para definir la Mesa Directiva y la distribución de comisiones parlamentarias.