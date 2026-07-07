En una sesión extraordinaria realizada el último lunes, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó modificar el cronograma del concurso público para la elección del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión dispone que la entrevista personal, última etapa del proceso de selección, se realice el martes 14 de julio en la sede institucional de la JNJ, ubicada en San Isidro.

La modificación responde a la reincorporación de Carlos Martín Loyola Escajadillo como único postulante en carrera, lo que permitió reactivar el proceso cuando estaba cerca de ser cancelado.

La jornada de evaluación presencial se desarrollará desde las 11:00 a. m. en la sede institucional de la avenida Paseo de la República. Ese mismo día también se realizarán las publicaciones oficiales correspondientes al proceso.

De acuerdo con lo dispuesto por la JNJ, una vez concluida la entrevista se publicarán las calificaciones, el cuadro de méritos y el resultado de la votación que definirá al ganador del concurso.

Si no se registran nuevos retrasos en la etapa final del proceso, el nuevo jefe de la ONPE jurará al cargo en una ceremonia programada para el jueves 16 de julio de 2026.