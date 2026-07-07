El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que el déficit presupuestal que enfrenta el sistema electoral pone en riesgo la organización de las elecciones regionales y municipales programadas para el 4 de octubre.

En conferencia de prensa, Burneo precisó que el JNE, la ONPE y el Reniec requieren un presupuesto conjunto de S/589,52 millones para asegurar el desarrollo del proceso electoral.

“Nuestro déficit como sistema es de 589,52 millones de soles. En pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales”, aseguró.

“Probablemente, si no nos asignan los recursos en forma inmediata, tengamos que tomar medidas, inclusive prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar este proceso electoral”, agregó.

Según Burneo, los organismos del sistema electoral iniciaron las gestiones para obtener el presupuesto desde noviembre de 2025, a través de la Ley de Presupuesto y de coordinaciones constantes con el Poder Ejecutivo.

Asimismo, indicó que, una vez concluidas las elecciones generales, el sistema electoral deberá afrontar la organización de los comicios regionales y municipales, un proceso que demanda una mayor complejidad operativa.

“Queremos garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y transparentar esta situación ante la ciudadanía. No queremos improvisar; queremos planificar y fortalecer nuestra capacidad operativa”, expresó.

El titular del JNE informó que la entidad demanda S/103,51 millones para afrontar el proceso electoral. De ese total, S/75,02 millones están contemplados en un proyecto de ley que deberá ser evaluado por el Congreso.

En el caso de la ONPE, Burneo explicó que requiere S/433,21 millones. Sin embargo, aun considerando los recursos previstos en el proyecto de ley, la institución mantiene un déficit de S/189,21 millones.

En cuanto al Reniec, Burneo indicó que la entidad requiere S/52,80 millones y que, hasta el momento, no tiene recursos asignados para cubrir esa necesidad. Asimismo, enfatizó que los organismos del sistema electoral deben contar con el presupuesto dentro de los próximos 60 días para cumplir con el cronograma establecido.

“Estamos a solo 88 días de las elecciones. Si en los próximos 60 días no contamos con los recursos, no podremos planificar absolutamente nada”, sostuvo.

Posteriormente, Burneo reiteró que la advertencia busca informar con transparencia a la ciudadanía sobre la situación financiera que atraviesa el sistema electoral y evitar que una eventual imposibilidad de organizar los comicios sea atribuida únicamente a las entidades responsables del proceso.