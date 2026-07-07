El ministro de Defensa, Amadeo Flores, afirmó que el Gobierno entregará toda la información solicitada sobre los viajes del presidente José Balcázar, tras el inicio de las indagaciones de la Contraloría respecto a los desplazamientos del jefe de Estado por el país.

En declaraciones a Canal N desde Cusco, donde asiste a la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Flores dijo que los desplazamientos del presidente obedecieron al desarrollo de actividades oficiales en beneficio de la ciudadanía.

“Nosotros estaremos dispuestos a presentar toda la información que corresponda y estoy seguro de que también el Despacho Presidencial desarrollará toda la documentación con el acervo documentario con el que cuente para presentarla a las instancias correspondientes”, indicó.

Respecto al informe periodístico de Cuarto Poder sobre el costo de los desplazamientos del presidente, el ministro señaló que, en las actividades en las que estuvo presente, las visitas tuvieron como finalidad ejecutar acciones de gobierno.

“Los viajes en los que me ha tocado participar siempre han sido para hacer intervenciones directas de gobierno, llevando ayuda humanitaria y desarrollando acciones con distintos sectores del Estado”, sostuvo.

Asimismo, señaló que en dichas jornadas intervinieron los ministerios de Educación, Salud y Transportes para impulsar políticas públicas y agilizar diversos trámites en beneficio de la población.

Contraloría inicia diligencias por viajes de Balcázar

La Contraloría General de la República inició diligencias en el Despacho Presidencial para recopilar información sobre los viajes realizados por el presidente José María Balcázar al interior del país, luego de que un reportaje revelara que estos demandaron un gasto superior a S/1 millón 124 mil para el Ejecutivo.

Indagación

Mediante un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Alonso Tenorio, la Contraloría informó el inicio de un servicio de recopilación de información.

Además, acreditó a dos profesionales para acceder a la documentación relacionada con los desplazamientos del mandatario.

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“Este órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio (...) de recopilación de información a los ‘viajes realizados al interior del país por el Presidente de la República’”, señala el oficio.

También solicitó que se le brinden las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias.

La decisión se produce luego de que Cuarto Poder revelara que Balcázar realizó 19 viajes nacionales durante sus primeros meses de gestión, de los cuales once tuvieron como destino Lambayeque.

Diligencia

En paralelo, la Contraloría inició una recopilación de información en el Ministerio de Trabajo por el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra el ministro Freddy Solano.

El funcionario es investigado por la presunta presentación de un certificado laboral falso para acreditar experiencia profesional y acceder a cargos públicos.

La diligencia se realiza tras una denuncia periodística, de Cuarto Poder, que señala que Solano habría utilizado dicho documento para ocupar seis puestos en el Estado, entre ellos cargo de superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Aunque el proceso administrativo fue archivado por prescripción, la Contraloría busca determinar cómo se tramitó el caso y la actuación de los funcionarios involucrados.