El excandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, sostuvo este martes una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su local partidario de Miraflores. Al término del encuentro, señaló que ambos intercambiaron opiniones sobre los principales problemas que enfrenta el país y remarcó que la seguridad ciudadana fue uno de los temas centrales de la conversación.

En declaraciones a la prensa, Álvarez afirmó que el incremento de la criminalidad está generando temor entre la población y golpeando a miles de pequeños emprendedores. En ese contexto, consideró que el próximo gobierno debe adoptar medidas más severas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

“Bueno, el tema que preocupa, crea pánico, temor y sobre todo se siente indefensión del ciudadano, la inseguridad ciudadana, la ola criminal que está haciendo muchísimo daño incluso a la economía. Cinco mil panaderías han cerrado, bodegas cierran, pequeños negocios”, expresó.

En esa línea, explicó que el combate contra la delincuencia requiere una respuesta más contundente que las estrategias aplicadas hasta el momento. Por ello, insistió en que el Estado debe endurecer su actuación frente a quienes cometen estos delitos.

“Bueno, que no se necesita solo mano dura, sino mano de hierro contra los delincuentes”, planteó.

En otro momento, el exaspirante presidencial señaló que encontraron puntos en común entre sus respectivas propuestas. Sin embargo, aclaró que las decisiones sobre las medidas que implementará la nueva administración corresponden exclusivamente a la mandataria electa.

“Bueno, simplemente hemos llegado a conversar, hemos coincidido en muchos puntos en nuestros planes de gobierno, pero en todo caso es potestad de la presidenta electa”, comentó.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Respalda continuidad de Julio Velarde

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo una reunión con Julio Velarde durante la tarde del lunes. Tras culminar el encuentro político, se confirmó la permanencia de Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Al respecto, Álvarez saludó dicha decisión y consideró que contribuirá a mantener la estabilidad económica del país.

“Totalmente de acuerdo y felicito a don Julio Velarde que haya aceptado continuar. Es una situación muy positiva para el país. Mantenemos la estabilidad de la moneda durante casi más de 20 años y la moneda más estable de la región y eso es importante”, indicó.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec