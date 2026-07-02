La selección de España mostró toda su jerarquía para imponerse por 3-0 a Austria y asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado en el estadio Los Ángeles, en Estados Unidos, fue dominado por el conjunto ibérico, que resolvió el compromiso sin necesidad de exigirse al máximo.

La figura del partido fue Mikel Oyarzabal, autor de dos goles. El delantero abrió el marcador a los 36 minutos tras recibir un preciso pase de Marc Cucurella y definir con sutileza ante la salida del arquero Michael Gregoritsch. Antes, a los 28 minutos, el árbitro sueco Glenn Nyberg había invalidado un tanto de Cucurella por considerar que existió una falta previa sobre el guardameta austríaco.

España mantuvo el control del juego durante la segunda mitad y amplió la ventaja a los 66 minutos. Pedro Porro apareció en el área para conectar un centro de Álex Baena y vencer nuevamente la resistencia de Gregoritsch, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

Cuando el partido llegaba a su fin, Oyarzabal selló la goleada al minuto 89 con su segundo tanto del día, confirmando su gran actuación y el amplio dominio de la selección española. Con este resultado, España avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Portugal y Croacia, cuyo compromiso se disputará el lunes 6 de julio.