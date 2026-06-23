La selección de Irán recibió una flexibilización de las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos durante el Mundial 2026. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó que la delegación persa podrá ingresar a Seattle dos días antes de su partido frente a Egipto, programado para el 26 de junio por la tercera fecha del Grupo G.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses únicamente permitían que el combinado iraní ingrese al país en la víspera de cada compromiso mundialista. Sin embargo, la nueva disposición permitirá al equipo contar con mayor tiempo de preparación para un encuentro que será determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Un vocero de la federación iraní confirmó a la agencia AFP que la delegación partirá desde México el miércoles y permanecerá dos noches en Seattle antes de medirse con el conjunto egipcio. No obstante, el Gobierno estadounidense mantendrá una de las condiciones establecidas desde el inicio del campeonato: la selección deberá abandonar el país el mismo día del partido.

Irán disputó sus dos primeros encuentros mundialistas en Los Ángeles, donde logró mantenerse invicto tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda y 0-0 frente a Bélgica. Los resultados dejaron abierta la lucha por la clasificación en un grupo que se definirá en la última jornada.

Tras la igualdad ante los belgas, el seleccionador Amir Ghalenoei destacó el esfuerzo de sus dirigidos en un contexto complejo. El entrenador felicitó a sus jugadores por completar “dos juegos sin perder a pesar de los desafíos”, en referencia a las dificultades extradeportivas que han rodeado la participación del equipo.

La presencia de Irán en el Mundial estuvo rodeada de incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto que enfrenta al país con Estados Unidos e Israel desde febrero.

En ese escenario, la continuidad de la selección en el torneo permaneció en duda hasta los días previos al comienzo de la competición, convirtiendo cada desplazamiento de la delegación en un asunto de especial atención para las autoridades.