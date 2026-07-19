La final del Mundial 2026 definirá este domingo 19 de julio al nuevo campeón del fútbol entre Argentina y España. Además del título, el equipo vencedor obtendrá una importante recompensa económica que supera ampliamente la entregada en la edición anterior del torneo.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y pondrá fin a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. Para esta edición, la FIFA incrementó en un 50 % el monto destinado al ganador respecto al Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina recibió 42 millones de dólares tras imponerse en la final ante Francia.

Antes del inicio del campeonato, el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera total de 727 millones de dólares destinada a las selecciones que clasificaron al Mundial 2026. De ese monto, 655 millones de dólares fueron reservados para repartirlos como premios según el rendimiento deportivo de los 48 equipos participantes.

De acuerdo con esa distribución, la selección que se consagre campeona recibirá 50 millones de dólares. En tanto, el subcampeón obtendrá 33 millones de dólares y el tercer lugar será premiado con 29 millones.

¿Cuánto se entregará como premio?

La FIFA estableció montos diferenciados de acuerdo con la posición final que alcance cada selección durante la competencia. Los equipos que avanzaron a las instancias decisivas accederán a las cifras más elevadas, mientras que el resto también recibirá una compensación económica por su participación.

Campeón: US$ 50 millones.

Subcampeón: US$ 33 millones.

Tercer lugar: US$ 29 millones.

Cuarto lugar: US$ 27 millones.

Del quinto al octavo lugar: US$ 19 millones.

Del noveno al décimo sexto lugar: US$ 15 millones.

Del décimo séptimo al trigésimo segundo lugar: US$ 11 millones.

Del trigésimo tercero al cuadragésimo octavo lugar: US$ 9 millones.

A lo largo del siglo XXI, ninguna selección ha conseguido conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva. Francia estuvo cerca de alcanzar esa marca en Qatar 2022, pero perdió la final frente a Argentina y no pudo defender el título obtenido en Rusia 2018.

Hasta el momento, solo Italia y Brasil han logrado proclamarse campeones en dos ediciones seguidas del torneo. La selección italiana levantó el trofeo en los Mundiales de 1934 y 1938, mientras que Brasil consiguió ese registro en Suecia 1958 y Chile 1962.

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m (hora peruana). El compromiso se desarrollará en el MetLife Stadium, ubicado en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, escenario con capacidad para albergar a 82.500 espectadores.