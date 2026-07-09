Los cuartos de final del Mundial 2026 presentan sus dos primeros duelos de alto voltaje. Por un lado, Francia intentará mantener su camino hacia una tercera estrella frente a una Marruecos que hace tiempo dejó de ser una sorpresa. Por el otro, España y Bélgica protagonizarán un choque entre dos selecciones que llegan respaldadas por impresionantes rachas de imbatibilidad.

La selección francesa afronta el partido tras eliminar a Paraguay y con la mira puesta en una semifinal que la acerque a su tercera final mundialista consecutiva. Enfrente estará una Marruecos que disputará sus segundos cuartos de final consecutivos, convirtiéndose en la primera selección africana en conseguirlo. El antecedente más reciente favorece a los europeos, que vencieron 2-0 a los marroquíes en las semifinales de Qatar 2022.

Uno de los grandes protagonistas será Kylian Mbappé, quien suma 19 goles en 19 partidos mundialistas y se convertirá en el futbolista más joven en alcanzar los 20 encuentros en una Copa del Mundo. Además, Francia acumula nueve partidos consecutivos anotando en el torneo, mientras que Marruecos llega con una racha de seis.

En la otra llave, Bélgica buscará demostrar que está preparada para pelear por el título cuando enfrente a una España que ha hecho de la solidez defensiva su principal fortaleza. La Roja es el único equipo que mantiene su arco invicto en el torneo y su arquero, Unai Simón, estableció un récord de 609 minutos sin recibir goles en Copas del Mundo.

El encuentro también pondrá frente a frente dos notables rachas de imbatibilidad: Bélgica suma 18 partidos internacionales sin perder, mientras que España acumula 35. Además, los españoles poseen la mejor defensa del campeonato y se medirán al segundo ataque más efectivo del Mundial.

Francia y España se perfilan como favoritas en los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Betsson)

Según Betsson, el mercado “Ambos equipos anotan” en el Francia vs. Marruecos paga 1.98, mientras que el “Menos de 2.5 goles” en el España vs. Bélgica ofrece una cuota de 2.05, reflejando la expectativa de dos cruces muy equilibrados.

Con el boleto a semifinales en juego, los cuatro seleccionados llegan con argumentos para ilusionarse. Francia y España intentarán imponer su jerarquía, mientras que Marruecos y Bélgica buscarán demostrar que están listas para romper los pronósticos y seguir escribiendo su propia historia en el Mundial.