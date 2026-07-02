Harry Kane confirmó su extraordinario momento al ingresar de lleno en la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026. El delantero inglés anotó dos goles en la victoria sobre RD Congo por los dieciseisavos de final y llegó a cinco tantos en el certamen, igualando a Erling Haaland y quedando a solo uno de los líderes de la tabla de goleadores, Lionel Messi, de Argentina, y Kylian Mbappé, de Francia.

El doblete también le permitió seguir escribiendo su nombre en la historia de las Copas del Mundo. Kane alcanzó las 13 anotaciones en mundiales, superó el registro del brasileño Pelé y ascendió al sexto lugar entre los máximos goleadores de todos los tiempos, situándose a seis tantos de igualar la marca de Messi.

La capacidad goleadora del atacante del Bayern Múnich ha sido determinante durante toda la temporada. Entre su club y la selección inglesa suma 72 goles en 62 partidos, estadísticas que lo consolidan como uno de los rematadores más letales del fútbol mundial y la principal carta ofensiva de Inglaterra en su camino hacia el título.

Su entrenador Thomas Tuchel no escatimó elogios al referirse al rendimiento del capitán inglés. “Si huelen sangre, vienen y marcan. Es una locura. Tan, tan bueno es nuestro capitán, nuestro líder, y decide partidos de fútbol con definiciones increíbles”, afirmó.

Posteriormente, destacó su liderazgo dentro y fuera del campo: “Es un líder de verdad, un capitán, entrena todos los días y se lleva bien con todos en el grupo. Ese segundo gol, la manera en que le pega de rosca al segundo palo y la clava en la escuadra, fue una locura de ver. Qué jugador. Somos muy afortunados de tenerlo”, señaló Declan Rice.