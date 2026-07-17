Una densa nube marrón recibe a las selecciones de Argentina y España en Nueva York. El centenar de incendios forestales que arrasa el sur de Canadá ha cubierto la Gran Manzana de humo, y la calidad del aire alcanzó niveles que encienden las alarmas de cara a la gran final del Mundial 2026, la cual se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey.

La Albiceleste llegó a la ciudad tras un vuelo demorado casi dos horas por la amenaza de una tormenta eléctrica, arribando a las 23:10 al hotel de concentración. Ahora, junto a España, deberá lidiar con otro obstáculo inesperado: el aire irrespirable que se combina con una ola de calor que ya toca los 34 grados en la ciudad.

Frente a ello, las autoridades esperan la ocurrencia de lluvias pronosticadas para este sábado por el Servicio Meteorológico, con el objetivo de limpiar el aire y así se pueda desarrollar el partido con total normalidad. Según las entidades locales, la situación en Canadá sigue agravándose con más de 200 focos activos, especialmente en la provincia de Ontario.

ALERTA MÉDICA PARA LOS FUTBOLISTAS

La mezcla de humo y altas temperaturas preocupa especialmente a los especialistas en salud pública, que advierten sobre el riesgo que representa para deportistas de alto rendimiento. La doctora Courtney Howard, médica de urgencias y representante de la Global Climate and Health Alliance, fue tajante tras el entrenamiento de España al aire libre en East Hanover, realizado bajo una espesa capa de humo.

Sostuvo en AP que los deportistas de élite mueven grandes volúmenes de aire por sus pulmones y no deberían entrenar al aire libre cuando la calidad llega a niveles peligrosos. Por ello, instó a recurrir a instalaciones cubiertas con aire limpio.

A dos días de la definición entre Argentina y España, la FIFA monitorea de cerca la evolución del aire en la zona. El MetLife Stadium, escenario de la final del Mundial, se ubica en las afueras de Nueva York, en Nueva Jersey, y al no ser un recinto cubierto, no existiría forma de blindarlo del humo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.