Antes, ver a un hincha con una camiseta de fútbol solo significaba una cosa: su equipo favorito está por jugar. Hoy, la tendencia ha cambiado y hasta se ha convertido en una moda llevar la prenda de un club o una selección. Mauricio Hurtado, fundador de Urban gol, da detalles sobre este crecimiento que se vio beneficiado por el Mundial 2026, incluso sin la presencia de Perú.

¿Cómo nació la idea de incursionar en el mundo de las camisetas?

Identifiqué que había una preferencia o un nicho muy futbolero en nuestro país, que gustaba bastante de las camisetas, específicamente retro y vintage de clubes o de países; y de jugadores que están retirados y que han sido leyendas. Noté que eso generaba mucha nostalgia y recuerdos, pues lo vinculan a su infancia, su etapa en la adolescencia y demás. Haciendo ese match, entre el gusto por el fútbol, las camisetas y los ídolos de juventud, nació la tienda, con esa esencia. No solo con jugadores internacionales a nivel mundial, también camisetas retro de clubes locales, de las épocas en las que alcanzaron títulos importantes en Perú.

¿Es mayoritario el público masculino interesado en estas colecciones o también hay mujeres?

Te diría que el 85 % son hombres y el 15 % mujeres. Si bien hay personas que utilizan las camisetas, hay muchos que no lo hacen y simplemente las adquieren para coleccionar, como una reliquia sin usarse. Además, hay quienes se las llevan para jugar fútbol y las chicas que compran camisetas, junto con otro grupo de chicos, las emplean en esta nueva forma de vestir, que se llama blokecore, una tendencia de combinar camisetas retro con un outfit casual y hacerlo para salir a la calle, ir a cenar o a pasear. No necesariamente se vincula la camiseta a un evento deportivo, para ir al estadio o a jugar, sino para el uso diario o ir a la universidad.

¿El Mundial ha generado que más gente asista a comprar la camiseta de su equipo o selección favorita?

Sí, definitivamente. La cantidad de gente que viene a diario a la tienda para adquirir una camiseta del Mundial ha crecido a sobremanera. No solo con las camisetas actuales, que son las más buscadas, pues todos quieren vestir los colores de la selección que apoyan, sino también de camisetas retro de algunos países, en especial de los candidatos a ganar la Copa del Mundo, como Brasil, Argentina, Francia, España y demás.

Hay mucha competencia en este rubro. ¿Qué diferencial le entregas al público con tus productos?

Tenemos camisetas retro y vintage que son difíciles de conseguir. Más allá de la calidad, que es muy marcada respecto a la competencia, la gente viene a la tienda por la variedad en los modelos. Tenemos de los más comerciales, que la gente puede ver por las calles, como el “Fenómeno” Ronaldo o Zidane, y también otros diseños.

A pesar de no tener a Perú en el Mundial, ¿la expectativa por el torneo ha tenido un regular impacto?

Sí. El peruano es futbolero, le gustan los partidos, los equipos y los jugadores. Obviamente, si hubiese estado Perú, esto habría explotado mucho más, como en 2018, pero igual, a pesar de ello, la gente ha tratado de identificarse con algún país y apoyarlo, creando su propia historia o vinculándola con alguna prenda.

Has hecho algunas activaciones. ¿Qué características prioriza el público futbolero?

El ambiente. Aquí pueden venir a compartir con su familia, pareja o amigos. Además de las prendas, hay otro tipo de merchandising, como la Copa del Mundo, la Champions League, pelotas retro y artículos que simbolizan mucho, a los que tal vez no podrían tener acceso, con los cuales pueden tomarse fotos. Es un espacio en donde converge mucho el gusto por el fútbol, las camisetas y hasta salen charlas enriquecedoras. Creo que eso también es un diferencial importante. El que viene a la tienda, no solamente llega, compra y se va. Al contrario, viene para compartir, conversar y pasarla bien. Y adquirir la camiseta es una excusa para poder pasar ese rato o compartir con futboleros, tanto con los chicos que atienden aquí como con otros clientes que tienen el mismo afín. Esa también la esencia de la tienda... compartir ideas, opiniones, hasta debates se han armado aquí. Eso es lo que permite que el futbolero se sienta cómodo y es una ventaja de las ferias y las activaciones, pues estás en el mismo espacio con gente que no se conoce de nada, pero que tienen algo en común.