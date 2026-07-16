El delantero francés Kylian Mbappé saludó a los aficionados este jueves 16 de julio de 2026, mientras la selección de Francia abandonaba su hotel en Boston rumbo a Miami, ciudad que albergará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Como se recuerda, Francia cayó en semifinales ante España por 0-2 y en este encuentro, Mbappé buscará junto a sus compañeros cerrar el torneo con una victoria que les permita quedarse con la medalla de bronce.

La eliminación dejó un sabor amargo en el vestuario francés. Mbappé había expresado su lamento tras la caída ante España, un resultado que truncó las aspiraciones de “Les Bleus” de disputar una nueva final mundialista.

El golpe anímico se sintió también fuera de la cancha, pues la prensa francesa arremetió con dureza contra varios futbolistas, en especial contra Michael Olise, señalado por no rendir al nivel esperado en los partidos de mayor exigencia.

A pesar del golpe, el plantel de Didier Deschamps deberá reponerse rápido. El conjunto francés estará en Miami para el compromiso ante Inglaterra, el cual se jugará este sábado 18 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana). Su máximo exponente, Mbappé -con 8 goles en este mundial-, será clave para ofrecer un buen partido.

Francia llegó a la semifinal del torneo, tras derrotar a Marruecos en los cuartos de final, a Paraguay en los octavos y a Suecia en la eliminatoria.