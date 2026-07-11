Las selecciones de Noruega e Inglaterra juegan el tiempo suplementario. Los ingleses vienen ganando 2-1 a los vikingos en el partido 99 del Mundial 2026, por los cuartos de final, que se juega este sábado en el estadio Hard Rock de Miami.

En el primer tiempo, Noruega se fue adelante con un golazo de Andreas Schejelderup a los 35 minutos y Jude Bellingham igualó a los 45+2 con un disparo cruzado.

Ahora ambas selecciones jugarán la prórroga. Ya en el tiempo suplementario Jude Bellingham marcó el segundo tanto.

El vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles en semifinales frente al ganador del que más tarde jugarán Argentina y Suiza.

EFE/ Octavio Guzmán