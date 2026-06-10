La expectativa por el Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica (entre México, Estados Unidos y Canadá) ha ido creciendo y los hinchas en el Perú, pese a no ver a la “Bicolor” en el torneo, no planean perderse las emociones de los 104 partidos. Esta vez, la programación aumentó, pues la FIFA dio más cupos participantes: serán 48 selecciones por primera vez en la historia.

¿Qué partidos del Mundial transmite América TV?

El canal oficial de la Copa del Mundo es DIRECTV, con suscripción, que transmitirá todos los cotejos en su canal por cable, página web y aplicación. No obstante, en el Perú hay una opción de señal abierta gratuita: América TV se adjudicó los derechos para llevar las emociones a las pantallas. Eso sí, no serán todas las jornadas.

De los 72 enfrentamientos de la fase de grupos, América TV tiene la programación de 25, los cuales dividirá entre la televisión y su plataforma de América tvGO. A continuación, la lista de duelos en su parrilla:

Jueves 11 de junio

2:00 p. m. - México vs. Sudáfrica

Viernes 12 de junio

2:00 p. m. - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

8:00 p. m. - Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio

5:00 p. m. - Brasil vs. Marruecos

Domingo 14 de junio

3:00 p. m. - Países Bajos vs. Japón

6:00 p. m. - Costa de Marfil vs. Ecuador

Lunes 15 de junio

2:00 p. m. - Bélgica vs. Egipto

Martes 16 de junio

2:00 p. m. - Francia vs. Senegal

8:00 p. m. - Argentina vs. Argelia

Miércoles 17 de junio

3:00 p. m. - Inglaterra vs. Croacia

Jueves 18 de junio

2:00 p. m. - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

8:00 p. m. - México vs. Corea del Sur

Viernes 19 de junio

10:00 p. m. - Turquía vs. Paraguay

Sábado 20 de junio

12:00 p. m. - Países Bajos vs. Suecia

3:00 p. m. - Alemania vs. Costa de Marfil

Domingo 21 de junio

11:00 a. m. - España vs. Arabia Saudita

5:00 p. m. - Uruguay vs. Cabo Verde

Lunes 22 de junio

7:00 p. m. - Noruega vs. Senegal

Martes 23 de junio

3:00 p. m. - Inglaterra vs. Ghana

9:00 p. m. - Colombia vs. RD Congo

Miércoles 24 de junio

5:00 p. m. - Escocia vs. Brasil

Jueves 25 de junio

3:00 p. m. - Ecuador vs. Alemania

Viernes 26 de junio

2:00 p. m. - Noruega vs. Francia

7:00 p. m. - Uruguay vs. España

Sábado 27 de junio

6:30 p. m. - Colombia vs. Portugal

Cabe mencionar que América TV tendrá un total de 40 partidos de todo el Mundial 2026. Al margen de los 25 de la ronda de grupos, transmitirá: seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos cuartos de final, dos de semifinales y la gran final.