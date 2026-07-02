El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, pidió este jueves respeto para Cabo Verde, rival de la Albiceleste en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuyo encuentro se disputará este viernes.

En conferencia de prensa realizada en Miami, el técnico recordó que la selección africana llega invicta a esta instancia tras empatar sus tres compromisos de la fase de grupos frente a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), resultados que le permitieron lograr una histórica clasificación.

Scaloni, quien celebrará el viernes su partido número 100 al frente de la selección argentina, elogió las virtudes del conjunto caboverdiano y descartó cualquier exceso de confianza.

“Este es un equipo que no ha perdido. Los pases interiores los tapan bien y después salen muy bien de contra, tienen jugadores de buen pie. No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos”, afirmó el estratega, convencido de que será un compromiso de alta exigencia.

El seleccionador argentino también aprovechó la conferencia para destacar el nivel mostrado por otras selecciones candidatas al título, con especial énfasis en Francia.

Scaloni señaló que el combinado europeo ha dejado una gran impresión en el torneo y lo situó entre los equipos a seguir, junto a Brasil, Portugal, Inglaterra, México, España y Colombia, todos aspirantes a pelear por la corona del Mundial 2026.

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