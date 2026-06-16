La FIFA anunció que la Copa del Mundo 2026 superó la barrera del millón de espectadores en los estadios durante los primeros cinco días de competencia.

El dato refleja el gran interés que ha despertado el torneo, que registra una ocupación promedio del 99,5% de los aforos disponibles y una asistencia cercana a los 63.000 aficionados por encuentro.

La cifra fue destacada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de sus redes sociales.

FIFA celebra al aficionado número un millón

A través de una publicación en Instagram, Infantino compartió una fotografía junto al aficionado identificado como Aaron Bren, quien adquirió la entrada que permitió alcanzar el primer millón de espectadores en el torneo.

“Wow! Un millón de aficionados en los estadios”, escribió el titular de la FIFA al celebrar el nuevo hito de asistencia.

Asimismo, agradeció a los seguidores que continúan llenando los recintos deportivos durante el desarrollo de la competición.

El Mundial apunta a romper todos los récords

La edición 2026 ya es considerada una de las más ambiciosas de la historia debido a la ampliación del formato del torneo.

Por primera vez participan 48 selecciones nacionales, lo que incrementó el número total de partidos a 104 encuentros.

Este nuevo esquema proyecta una asistencia acumulada que podría alcanzar los 6,5 millones de espectadores al finalizar la competición.

El récord histórico está cada vez más cerca

La FIFA estima que el Mundial 2026 superará ampliamente la marca histórica de asistencia registrada en la Copa del Mundo de 1994, disputada en Estados Unidos.

Aquel torneo reunió aproximadamente 3,5 millones de espectadores a lo largo de toda la competencia, una cifra que durante más de tres décadas se mantuvo como récord absoluto.

Con el ritmo actual de venta de entradas y ocupación de los estadios, la organización considera que la edición de 2026 establecerá una nueva referencia para futuras Copas del Mundo.

Un torneo de dimensiones inéditas

Además del incremento de selecciones participantes, el Mundial 2026 se desarrolla con una estructura logística sin precedentes, incluyendo más sedes y una mayor cantidad de encuentros.

La elevada asistencia registrada durante la primera semana confirma el interés global por el torneo y anticipa un campeonato con cifras históricas tanto dentro como fuera de los estadios.