La Copa del Mundo 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una intensa programación correspondiente a los dieciseisavos de final, etapa en la que tres atractivos encuentros definirán a nuevos clasificados para la siguiente ronda. Las selecciones buscarán mantener vivo el sueño mundialista en una jornada cargada de expectativa.

El primer compromiso enfrentará a Inglaterra y República Democrática del Congo desde las 11:00 horas en el estadio Atlanta, en Estados Unidos. El conjunto inglés parte como favorito por su tradición y jerarquía, aunque la escuadra africana intentará dar una de las grandes sorpresas del certamen.

Más tarde, a las 15:00 horas, Bélgica medirá fuerzas con Senegal en el estadio Seattle. Los europeos confiarán en la experiencia de sus principales figuras para superar a un rival que ha demostrado solidez y competitividad a lo largo del campeonato, por lo que se espera un duelo muy equilibrado.

La jornada se cerrará a las 19:00 horas con el choque entre el anfitrión Estados Unidos y la revelación Bosnia y Herzegovina en el estadio Bahía de San Francisco. Impulsado por el respaldo de su afición, el conjunto norteamericano buscará avanzar a los octavos de final, mientras que los bosnios intentarán prolongar su destacada campaña en el Mundial 2026.