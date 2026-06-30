Kylian Mbappé continúa escribiendo su nombre en la historia de las Copas del Mundo. El atacante francés anotó dos goles en la victoria por 3-0 sobre Suecia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y quedó a solo una conquista de igualar a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los mundiales.

Con su brillante actuación, el delantero del Real Madrid llegó a 18 anotaciones en Copas del Mundo, una menos que las 19 que ostenta Messi. Detrás de ambos aparecen el alemán Miroslav Klose con 16 tantos, el brasileño Ronaldo Nazário con 15 y otro alemán, Gerd Müller, con 14, consolidando a Mbappé entre las mayores leyendas del torneo.

Las posibilidades de que el francés supere la marca del capitán argentino son elevadas. A sus 27 años, Mbappé aún tiene margen para disputar, al menos, dos ediciones más de la Copa del Mundo, lo que incrementa sus opciones de establecer un nuevo récord histórico de anotaciones en la máxima competencia del fútbol.

Además, el doblete frente a Suecia le permitió alcanzar a Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026, con seis tantos para cada uno. Más atrás se ubican el noruego Erling Haaland, con cinco conquistas, mientras que Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior comparten el siguiente lugar con cuatro goles cada uno.

ARTILLEROS artilleros en la historia de la Copa del Mundo:

Lionel Messi – 19 goles en 29 partidos Kylian Mbappé – 18 goles en 18 partidos Miroslav Klose – 16 goles en 24 partidos Ronaldo Nazário – 15 goles en 19 partidos Gerd Müller – 14 goles en 13 partidos