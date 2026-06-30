Argentina afronta la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un panorama alentador, según una simulación de los cruces del torneo. La selección albiceleste terminó en el primer lugar de su grupo tras una destacada campaña, impulsada por el gran momento de Lionel Messi, autor de seis goles, y una sólida defensa que apenas recibió un tanto en la fase inicial.

El primer desafío será en los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo. El conjunto africano avanzó sin conocer la victoria, luego de sumar tres empates en la fase de grupos, por lo que Argentina parte como amplia favorita para sellar su clasificación.

De superar ese compromiso, la Albiceleste enfrentaría en los octavos de final al vencedor de la llave entre Australia y Egipto. Sobre el papel, ambos representan rivales de menor jerarquía que el combinado dirigido por Lionel Scaloni, lo que incrementa las posibilidades de seguir avanzando en el certamen.

El panorama comenzaría a exigir un mayor nivel en los cuartos de final, donde el posible adversario saldría del enfrentamiento entre Suiza y Colombia. Aunque cualquiera de los dos representa un desafío de mayor envergadura, la simulación considera que Argentina cuenta con argumentos futbolísticos para imponerse y mantenerse en carrera.

Las mayores dificultades aparecerían en las instancias finales. En una eventual semifinal, la Albiceleste podría cruzarse con Brasil o Inglaterra, dos de los principales candidatos al título. En caso de alcanzar el partido decisivo, el rival saldría entre Francia, España o Portugal, selecciones que también figuran entre las favoritas para conquistar la Copa del Mundo 2026.