La selección de Francia confirmó su condición de favorita y clasificó sin sobresaltos a los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse por un contundente 3-0 sobre Suecia, en el estadio Nueva York–Nueva Jersey, en Estados Unidos. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el encuentro de principio a fin y selló su pase con una actuación convincente.

Desde el inicio, Francia monopolizó el balón y generó las mejores ocasiones de peligro. Kylian Mbappé estuvo especialmente inspirado y vio frustrado su primer grito de gol a los 20 minutos, cuando el árbitro Danny Makkelie anuló su conquista por posición adelantada. Poco después, el delantero del Real Madrid volvió a intentarlo, pero su remate se estrelló en el poste derecho del arquero Jacob Widell.

La presión francesa no cesó y Michael Olise también estuvo cerca de abrir el marcador a los 34 minutos con una espectacular tijera que terminó impactando en el parante. Suecia resistía como podía, aunque cada ataque de los ‘Bleus’ dejaba en evidencia las dificultades defensivas del conjunto escandinavo.

La resistencia sueca finalmente se quebró al filo del descanso. A los 45 minutos, Mbappé recibió dentro del área, eludió la marca de un defensor y definió con un remate cruzado que dejó sin opciones a Widell, estableciendo el 1-0 con el que Francia se fue al entretiempo.

En la segunda mitad, los franceses ampliaron rápidamente la ventaja. Bradley Barcola marcó el 2-0 a los 53 minutos tras una precisa asistencia de Olise. El propio extremo volvió a convertirse en protagonista a los 74, cuando habilitó nuevamente a Mbappé, quien definió con categoría para firmar su doblete y el definitivo 3-0.

Deschamps decidió sustituir a Mbappé a los 84 minutos, una decisión que cerró la posibilidad de que el delantero pase a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Aun así, el atacante volvió a ser la gran figura del conjunto francés con una actuación determinante.

Con esta victoria, Francia se instaló en los octavos de final, donde enfrentará a la sorprendente selección de Paraguay, que en la jornada anterior eliminó a Países Bajos en una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la siguiente ronda.