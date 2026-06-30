Noruega aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Costa de Marfil en un intenso encuentro disputado en el estadio Dallas, en Estados Unidos. La gran figura de la jornada fue Erling Haaland, quien apareció en los minutos finales para darle la victoria a la selección escandinava y mantener vivo el sueño mundialista.

El conjunto noruego abrió el marcador a los 39 minutos por intermedio de Antonio Nusa. El atacante culminó una gran acción individual por el sector izquierdo con un remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta Yahia Fofana, permitiendo que los vikingos se marcharan al descanso con ventaja.

Costa de Marfil reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad a los 74 minutos gracias al recién ingresado Amad Diallo. El extremo combinó en pared con Pepé, ingresó al área por la derecha y definió con tranquilidad ante la salida del arquero Orjan Nyland para devolver la esperanza al conjunto africano.

Cuando todo hacía pensar que el encuentro se extendería a los tiempos suplementarios, apareció el goleador Erling Haaland. A los 86 minutos, el atacante aprovechó una precisa habilitación de Patrick Berg para marcar el 2-1 definitivo y sellar la clasificación de Noruega a la siguiente ronda del torneo.

Con este resultado, Noruega se medirá el próximo domingo 5 de julio con Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso está programado para las 15:00 horas y enfrentará a dos selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores de la competición.