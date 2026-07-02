El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció que su equipo parte en desventaja para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026, compromiso programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el estadio Azteca. El técnico alemán señaló que la principal dificultad será adaptarse a los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar de la capital mexicana.

Tuchel admitió que la adaptación a la altitud será un reto complejo para sus dirigidos. “Simplemente imposible”, afirmó al referirse al poco tiempo disponible para aclimatarse a las condiciones de Ciudad de México. No obstante, dejó en claro que el plantel está mentalizado para afrontar un encuentro de máxima exigencia.

El duelo también tendrá un significado especial para Inglaterra, que volverá a pisar el césped del estadio Azteca después de 40 años. El escenario mexicano quedó marcado en la historia del fútbol por los dos inolvidables goles que marcó Diego Maradona con Argentina frente a los ingleses en el Mundial de 1986: la polémica “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo”.

Pese a los antecedentes y a las dificultades que representa jugar como visitante, el estratega inglés destacó la importancia del compromiso. “Quizá sea uno de los partidos más bonitos, de los más emocionantes que se pueden tener. Jugamos contra México en el Azteca”, señaló.

Finalmente, Tuchel aseguró que Inglaterra llega preparada para superar cualquier obstáculo que se presente en su camino hacia el título mundial. “Pueden aparecer más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, concluyó el entrenador.