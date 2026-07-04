La selección de Colombia se clasificó este viernes para los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se medirá con Suiza, tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.

El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Néstor Lorenzo para sellar su boleto en un juego en el que desperdiciaron varias jugadas claras de gol . Aún así, la ventaja magra no llevó zozobra a una defensa que en cuatro partidos apenas ha encajado un gol.

Apenas comenzado el partido Ghana avisó. James Rodríguez falló en la salida y Thomas Partey acercó a los del portugués Carlos Queiroz con un disparo que se fue por poco.

“Vamos / Vamos Colombia / Que esta noche / Tenemos que ganar”, fue el cántico que bajo hacia el campo desde las tribunas del estadio de Kansas City que se tiñó de amarillo.

Antes de los ocho minutos, Jhon Córdoba cayó tras luchar por un balón y debió dejar el campo lesionado. Luis Javier Suárez lo reemplazó y en su primera participación abrió el camino de la victoria.

El número 25 centró desde la derecha y Arias apareció por el segundo poste para empujar el balón al fondo de la portería y poner el 1-0 en favor de los cafeteros.

El gol no despertó a Ghana y Colombia dominó el encuentro haciendo circular el balón con mucha tranquilidad para encontrar espacios que con el paso de los minutos fueron apareciendo.

Los pocos intentos de los africanos llegaron con centros que la Davinson Sánchez y Jhon Lucumi controlaron de principio a fin.

Tras una gran asistencia de Gustavo Puerta, Luis Díaz se lo perdió por muy poco en una de las más claras de una primera parte. Sobre el final, una impresionante parada de Lawrance Ati Zigi ante un cabezazo de Johan Mojica evitó que Colombia duplicara su ventaja.

En el comienzo de la segunda parte, Colombia prolongó su dominio y encontró el gol por intermedio de ‘Lucho’ Díaz, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. El de Bayern de Múnich tuvo su revancha de inmediato y el portero rival le ahogó el festejo con una gran parada en un mano a mano.

Cerca del final, un cabezazo de Davinson Sánchez encontró otra gran tapada de Ati Zigi y Juan Fernando Quintero estuvo cerca de sentenciar el juego con un disparo lejano que se fue por poco.

Ghana se adelantó con más voluntad que buenas ideas y Colombia apostó por el contragolpe. El gol siguió estando cerca pero no llegó.

Exactamente ocho años después de haber sido eliminada en los octavos de final de Rusia 2018 por Inglaterra, Colombia tuvo su revancha un 3 de julio y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En esta instancia se medirá con Suiza en la ciudad canadiense de Vancouver el próximo 7 de julio.

- Ficha técnica:

1. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias (m.73, Juan Fernando Quintero); James Rodríguez (m.46, Richard Ríos), Luis Díaz (m.89, Jaminton Capaz) y Jhon Córdoba (m.8, Luis Javier Suárez).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Ghana: Lawrance Ati Zigi; Marvin Senaya (m.13, Alidu Seidu), Jerome Opoku, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi (m.78, Prince Adu), Thomas Partey, Kwasi Sibo (m.62, Elisha Owusu); Iñaki Williams (m.62, Abdul Fatawu), Jordan Ayew (m.78, Ernest Nuamah) y Antoine Semenyo.

Seleccionador: Carlos Queiroz.

Gol: 1-0: m.14, Jhon Arias.

Árbitro: El francés Clement Turpin. Amonestó a los ghaneses Abdul Fatawu y Alidu Seidu y al colombiano Richard Ríos.

Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo jugado en el estadio de Kansas City ante 69.000 espectadores.