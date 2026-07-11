El fútbol sudafricano recibió la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección nacional y del Mamelodi Sundowns, quien murió este sábado a los 25 años. El jugador había representado a su país semanas atrás en el Mundial 2026, donde participó en la histórica campaña de los Bafana Bafana.

Hasta el momento, no se han informado las causas del deceso del futbolista. La noticia fue confirmada por personas cercanas a Adams y por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Sudáfrica, que expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y clubes.

El mediocampista integró el equipo que consiguió una clasificación inédita para Sudáfrica en una Copa del Mundo. Durante el torneo, fue titular en los encuentros frente a México y República Checa por la fase de grupos, mientras que también tuvo minutos en el triunfo ante Corea del Sur.

La victoria frente al conjunto asiático permitió que los Bafana Bafana avanzaran por primera vez a los dieciseisavos de final de un Mundial. Adams fue uno de los futbolistas que participó en esta etapa histórica para el seleccionado sudafricano.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026





Afrontaba una pérdida familiar durante el Mundial

La participación de Adams en la Copa del Mundo estuvo marcada por un momento personal complicado. Un día antes del partido ante República Checa, el jugador recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, de 72 años.

A pesar de esa situación, el volante decidió permanecer con el plantel y disputó la primera mitad del encuentro. Sudáfrica consiguió en ese partido su primer punto del campeonato tras igualar frente al equipo europeo.

Brendine Johnson, mentora del futbolista y portavoz de la familia, confirmó el fallecimiento de Adams y solicitó respeto para sus seres queridos durante este momento. Además, señaló que había conversado con el jugador días antes y que se encontraba motivado por regresar a la actividad deportiva.

La allegada recordó que el mediocampista tenía expectativas de continuar con su carrera luego de finalizar su participación en el Mundial 2026. La familia evitó brindar mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Sudáfrica destacó el compromiso mostrado por Adams durante su etapa como integrante de los Bafana Bafana. La organización envió un mensaje de apoyo a quienes acompañaron al futbolista durante su carrera.

El Mamelodi Sundowns, club al que pertenecía el mediocampista, todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su fallecimiento. Adams era considerado uno de los jugadores con proyección dentro de la nueva generación del fútbol sudafricano.