El talentoso nadador piurano, Carlos Díaz Lecca, integrante de la selección nacional cosechó dos medallas de bronce en la reciente XLIV Copa Pacífico 2026, realizada en Santiago de Chile, dejando en alto a la región Piura y al Perú.

La conquista de dos preseas fue en la modalidad de 50 metros libre y 100 metros mariposa, habiendo sido considerado el “Nadador más joven” de la categoría Juvenil B (15 a 17 años), enfrentándose a competidores de mayor edad y experiencia.

Además, el delfín piurano ayudó a que la selección peruana ocupara el tercer lugar de la clasificación general, por encima de las delegaciones de Argentina y Colombia.

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JUEGOS ESCOLARES

Asimismo Carlos Díaz, estudiante del Colegio Turicará, en días pasados participó en la Copa Interescolar en la Ciudad de Lima, obteniendo tres medallas de oro y una de plata de forma individual, así como dos medallas de oro en postas. Constituyéndose como el mejor nadador de la categoría C en estos Juegos Deportivos Escolares.

Actualmente se encuentra preparándose para la competencia de piscina corta, que se realizará en Lima en el mes de diciembre.

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EXPERIENCIA

“Representar al Perú en una competencia internacional en Chile ha sido una experiencia muy especial y un gran orgullo para mí. Conseguir dos medallas de bronce significó mucho, porque detrás de cada medalla hay horas de entrenamiento, esfuerzo, disciplina y sacrificios. Competir frente a nadadores de otros países me ha permitido aprender, ganar experiencia y seguir creciendo como deportista”.