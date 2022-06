La consagración de la selección de Argentina en la Finalissima provocó una enorme alegría en los jugadores. Lionel Messi y compañía celebraron de manera muy efusiva en la cancha y fuera de ella y ello provocó una sinfín de comentario. Neymar reaccionó con ironía y ya hay una respuesta de Ángel Di María.

“Está bueno el ida y vuelta. Creo que es algo que subieron en Brasil más que nada y él comentó ahí (en la cuenta de Instagram). Es normal, a él le gustan todas esas cosas. Nosotros nos reímos, tengo muy buena relación con él. Ahora no hablamos, pero sí en algún momento volveremos”, señaló el ‘Fideo’, en entrevista con TyC Sports.

Recordemos, ‘Ney’ contestó a una publicación sobre el festejo de la ‘Albiceleste’, en la que los jugadores hacían un cántico dedicado a los brasileños. “¿Ganaron la Copa del Mundo?”, puso la estrella del PSG, con mucha ironía.

El irónico comentario de Neymar en Instagram.

Di María indicó que algo parecido sucedió con Richarlison y justificó la reacción de sus compañeros por el éxito, luego de golear 3-0 a Italia en Wembley.

“(Leandro) Paredes y Messi tienen que volver a París y seguramente algo se dirán. Con Richarlison, también pasó. Les gusta eso del show, nosotros estamos tranquilos. Ganar con la Selección mayor es más que importante, sea cual sea la Copa. Capaz que otros no lo viven de esa manera, pero los argentinos sí y por eso lo festejan así”, añadió el futbolista de 34 años, que no continuará su carrera en PSG.

Por otro lado, Di María ratificó que el Mundial será el último torneo en el que participe siendo parte de la selección.

“Logré lo que quería, me queda un pasito más, si se puede cumplir ese sueño. Pero creo que hay muchos jóvenes que quieren un lugar. Yo me siento que estoy para seguir, pero sería muy egoísta si no doy un paso al costado después de la Copa del Mundo”, sentenció.