La eliminación de la selección de Francia ante España en el Mundial 2026 ha generado críticas tanto para el entrenador Didier Deschamps como para su plantel. Michael Olise, en particular, viene siendo duramente cuestionado por la prensa francesa tras no mostrar el nivel que se esperaba de él.

Los periodistas criticaron el desempeño del jugador del Bayern Múnich al recordar que sí tuvo “comodidad para dar pases y organizarse” ante otras selecciones, pero no en el duelo ante “La Furia Roja”, equipo español que pasó a la final del Mundial.

Es así que en un programa deportivo de Francia, los panelistas criticaron con dureza a Olise, a quien incluso habían comparado con leyendas de su fútbol, Zidane y Platini. “Estábamos todos borrachos. A Olise lo sentaban a la mesa con Zidane y Platini cuando ahora mismo ni siquiera está en la cocina”, expresaron los periodistas de After Foot de RMC.

Por otro lado, también reprocharon el rendimiento de Olise en el torneo pese a que concretó cinco asistencias. Los panelistas de RMC acotaron que si lo hizo, fue solo ante rivales que le dieron espacio.

“Lo que ha hecho desde el inicio de la competición, lo ha hecho porque tenía espacio y comodidad. Desde que hubo más presión en el centro del campo, cuando le llegó más rápido, nos dimos cuenta de nuevo de que el rol de número 10 ya no existe en el fútbol actual”, señalaron.

FRANCIA POR EL TERCER LUGAR

El golpe llega justo cuando Francia deberá conformarse con disputar el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, mientras que España espera a Argentina en la gran final del domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey.

Francia necesitaría conseguir el bronce ante Inglaterra, partido que se disputará este sábado 18 de julio a las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Miami, Miami Gardens.