Christian Domínguez se pronunció sobre la polémica entre Ethel Pozo y Janet Barboza, luego de que esta última cuestionara la amistad que la conductora asegura mantener con el cantante.

El cumbiambero se pronunció después de que Barboza hiciera públicos unos chats con los que buscó sustentar su versión sobre la relación entre ambos. Aunque consideró que faltar a la verdad sería cuestionable, optó por mantenerse al margen de la controversia.

“ Si la versión fuera verdad, estuviera mal, pero no sabemos la versión de Janet en este caso; yo estoy al medio ”, respondió el esposo de Karla Tarazona.

Janet Barboza tras entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina: El único que queria a Christian Domínguez era el productor

Tras la visita de Ethel Pozo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde hablaron de diversos temas como su polémico despido del programa ‘América Hoy’, Janet Barboza decidió pronunciarse luego de que la hija de Gisela Valcárcel asegurara que considera que Christian Domínguez es un buen amigo, pese a sus antecedentes de infidelidad.

Durante el diálogo con Magaly Medina, Ethel indicó que conserva una buena amistad con Christian. Incluso, reveló que el cantante la acompañó en algunos de los momentos más difíciles de su vida y siempre le mostró su apoyo.

“Sí nos hicimos amigos, Brunella Horna y Christian Domínguez de ‘América Hoy’”, sostuvo.

“Yo he conocido a Christian como amigo y es un excelente amigo, siempre cuando las papas queman o algo pasa o me funan siempre aparece Christian… nadie es perfecto. Como pareja no lo escogería, pero como amigo”, agregó.

Por su lado, Janet Barboza decidió publicar la captura de una conversación pasada de un chat grupal, respondiendo la pregunta de uno de sus seguidores.

En dicha imagen se visualiza que Ethel Pozo escribió: “Pero ya no deberíamos tenerlo”, presuntamente refiriéndose a que el esposo de Karla Tarazona tendría que estar fuera del magazine matutino.

Debajo del chat, la ‘Rulitos’ colocó el siguiente mensaje: ”De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo, sobre la gran amistad con Christian. El único que lo quería en el programa era el productor, y celebro que hoy sí tenga una amistad genuina con Brunella (Horna)“.

Janet Barboza responde a Ethel Pozo con conversaciones sobre su salida de ‘América hoy’.