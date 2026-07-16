Mónica Cabrejos cuestionó la postura de Janet Barboza en medio de la controversia con Ethel Pozo y trajo a la memoria la etapa en la que la conductora criticaba a Gisela Valcárcel.

En 2019, Mónica coincidió con Janet en la conducción de ‘Válgame’, programa de Latina, una experiencia que, según contó, le permitió conocer más de cerca a la presentadora.

El programa contó además con la participación de Karla Tarazona, Kurt Villavicencio, Kathy Sheen y el ‘Zorro Zupe’, aunque su permanencia en televisión fue breve y solo duró seis meses.

“ Lo que ha vivido Ethel, yo también lo he pasado. Para Janet no hay amistad, puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal. Por eso a mí no me extraña nada, siempre le tuvo mucho recelo a Ethel porque lo heredó del recelo que le tuvo a Gisela. Solo como le convenía se hacía la buenita y apenas pudo sacó las garras ”, declaró Cabrejos a Trome.

Tras ser consultada sobre las conversaciones que Janet Barboza hizo públicas con Ethel Pozo, Cabrejos dejó entrever que durante su paso por ‘Válgame’ la conductora también realizaba comentarios privados sobre otras figuras.

“ Es como si yo sacara los chats de ‘Válgame’ para que vean cómo se expresaba de otros personajes; uy, qué miedo ”, afirmó.

“ Quien no conoce a Janet, que la compre. Por eso siempre me pareció tan raro, después de haber escuchado a Janet hablar tan mal de Gisela (Valcárcel), verla trabajar con Ethel de abrazo y beso... pero no me equivoqué, el tiempo al final me dio la razón ”, sostuvo.

Cabrejos consideró que la ‘Rulitos’ intentó marcar liderazgo en ‘América Hoy’, pero sostuvo que la estrategia que habría empleado no terminó funcionando como esperaba.

“ Su jugada le salió mal porque no pensaba que estaría Rebeca (Escribens), quien es una mujer con personalidad y carácter, tiene años en el negocio de la televisión y le ha quitado protagonismo; o sea, Janet salió perdiendo ”, concluyó.