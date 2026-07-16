Este sábado 18, a las diez de la noche, Mateo Garrido Lecca asume un nuevo reto televisivo que se llama: “Chapa tu money”, un exitoso formato que nació en el ámbito digital y que se traslada a la televisión en señal abierta; una propuesta creada por Jorge Luna y Ricardo Mendoza que llega a los sets de América. El joven comediante de stand up tendrá la enorme responsabilidad de llevar el barco a buen puerto, con la experiencia de haber sido parte del espacio en su versión original.

“Empecé en Chapa tu Money en YouTube siendo un fan; veía el programa en mi casa los miércoles por la noche y también compartía con Jorge y Ricardo como comediante de stand-up en bares y teatros. Cuando logré ingresar al elenco fue un gran orgullo, y hoy me siento bendecido porque este éxito es un logro colectivo que incluye a la producción, a los músicos y a los improvisadores. Para mí es un orgullo enorme conducir su versión en la señal abierta”, dice Garrido Lecca.

Cuando te integraste al programa en su versión digital, ¿imaginaste alguna vez que terminaría dando el salto a la televisión tradicional?

Sinceramente, no me lo imaginaba para nada; mi expectativa era “cero”. Yo vengo de hacer comedia en bares y entré a Chapa tu money porque era un espacio donde podía trabajar con libertad junto a mis amigos dentro de mi mundo digital. Nunca buscamos la fama o llegar a la tele por desesperación; creo que las cosas se han dado de forma orgánica como consecuencia de que disfrutamos lo que hacemos y hemos trabajado mucho.

¿Existe la idea de que todo lo que funciona en redes puede trasladarse igual a la señal abierta, cómo saberlo?

Mi trabajo es saber leer a la audiencia, yo sé qué tipo de humor hacer en señal abierta y es diferente al que hago en un teatro donde la gente pagó una entrada, o en un evento corporativo. No se puede hacer un contenido exactamente igual para digital, radio o televisión; hay que elegir cómo realizar el trabajo sabiendo quién nos está viendo.

"Chapa tu money es un producto ya consolidado que funciona tanto en contenido como en lo comercial, siempre digo que el elenco es como un equipo de fútbol: hay defensas, armadores y delanteros; cada quien tiene su espacio para brillar en este programa", dice Garrido Lecca.

¿Cómo fue que finalmente te llegó la propuesta para conducir “Chapa tu money” en América Televisión?

Cuando me comentaron la posibilidad de hacer Chapa tu money se me abrieron los ojos porque soy parte del formato y lo conozco. Mi única preocupación era que se mantuviera la esencia; quería asegurar que lo trabajara la gente de No somos TV, porque si lo dirigía o editaba alguien ajeno, se podía perder el estilo. Cuando me confirmaron que ellos se encargarían, acepté sin dudarlo. Ni siquiera hubo negociación de precio; lo importante para mí era hacer algo donde estuviera contento y cómodo.

¿Cómo sientes que va a recibir este formato el público que no lo ha visto en redes y ahora lo verá en señal abierta?

Creo que se van a sorprender. Es un producto ya consolidado que funciona tanto en contenido como en lo comercial, siempre digo que el elenco es como un equipo de fútbol: hay defensas, armadores y delanteros; cada quien tiene su espacio para crear este programa que es mágico desde el humor. Estoy convencido de que va a funcionar. Aunque hay algunos cambios para la señal abierta, la esencia se mantiene en un 95%

Vuelves a América, televisora en la que debutaste como conductor…

Mi relación con América siempre fue muy buena. Cuando se me contrató originalmente para La Subasta, siempre se planteó como un proyecto de tres meses para probar algo nuevo y ver cómo me sentía yo. Al terminar, me propusieron hacer más cosas, pero decidí no tomar algunas oportunidades porque siempre tuve claro que solo quería hacer formatos de comedia. Me llamaron para deportes y formatos de magacín, pero les dije que no; les pedí que me contactaran cuando tuvieran un formato de humor o entretenimiento familiar. Y llegó Chapa tu money.

¿Manejas bien la popularidad que dan las redes y la televisión?

Me identifico con lo que dice el comediante Luciano Mellera: me siento conocido en mi nicho, pero no una figura masiva. Todavía puedo caminar por la calle tranquilo, aunque me pidan fotos, y eso me permite seguir disfrutando de mi vida.