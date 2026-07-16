Tras el impacto que tuvo su entrevista con Ethel Pozo, Magaly Medina abrió su programa con un inesperado mensaje. La conductora celebró la alta audiencia obtenida y dejó una reflexión que no pasó desapercibida.

La periodista señaló que la entrevista fue mucho más que una simple conversación, pues le permitió conocer de cerca a una persona a la que cuestionó durante años desde su programa. Además, aclaró que su rivalidad con Gisela Valcárcel siempre se limitó al ámbito televisivo y nunca fue personal.

Al recordar la conversación que tuvo con Ethel, Magaly aclaró que nunca tuvo una amistad con Gisela Valcárcel y que solo coincidió con ella en una ocasión en un aeropuerto. En ese sentido, remarcó que sus cuestionamientos siempre estuvieron enfocados en el ámbito profesional.

“ Tengo que agradecer la gran sintonía, agradezco al público. Para mí no fue un té de tías, fue realmente sentarme con una persona que yo he criticado mucho, con cuya tengo una enemistad televisiva... debo decirlo así porque hay que hacerle entender a la gente que yo no conozco a Gisela Valcárcel... si nos hemos tratado ha sido en una oportunidad, en un aeropuerto… no es que haya realizado una amistad con ella ”, manifestó.

Durante su reflexión, la ‘Urraca’ reveló que su percepción sobre Ethel cambió tras la entrevista. Según explicó, al verla afrontar situaciones complicadas dentro de su entorno laboral, consideró que la conductora merece iniciar una nueva etapa profesional.

“ Cuando la vi sentada ahí tan indefensa, habiendo sido comida por los lobos, por gente que tenía más malicia que ella... porque ella es hija de quien es, ella era la conductora principal cuando a veces la hacían sentir como parte del elenco ”, sostuvo.

La conductora de ATV señaló que la imagen que percibió de Ethel Pozo le generó una sensación similar a la que tendría con una hija, por lo que decidió actuar de manera instintiva.

“ Yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella en otro programa, donde se la lleven, donde la contraten, donde vaya. Ella tiene que ser la mujer que vino acá... esa personalidad y que ahora sí tome las riendas de su carrera en sus manos ”, enfatizó.

Al finalizar su mensaje, Magaly Medina lanzó una advertencia a Ethel Pozo luego del conflicto que mantuvo con Janet Barboza y Edson Dávila, ‘Giselo’. Según señaló, las personas que la rodeen tendrán un papel importante en la siguiente etapa de su carrera.

“ ...Y que sepa de quién se rodea porque eso es muy importante para caminar este cruel sendero de la carrera televisiva ”, finalizó.