Pamela López reapareció en televisión durante una entrevista en ‘Amor y fuego’, donde fue consultada por las declaraciones de Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva.

La empresaria dejó claro que no considera retomar su vínculo con el futbolista debido al daño que, según afirmó, sufrió durante los años que permanecieron juntos.

“No hay forma que yo pueda regresar con una persona que me ha causado tanto daño, no solamente a mí, sino a mis hijos”. También explicó que, aunque en el pasado le dio otra oportunidad a Cueva, esa decisión estuvo relacionada con su búsqueda de la verdad.

La empresaria recordó que, después de conocer diferentes aspectos de la historia de su relación, su manera de ver al futbolista cambió.

“Lo que pasa es que la relación se quiebra cuando yo decido supuestamente darle una última oportunidad, pero a cambio de esa verdad. Cuando esa verdad es ya me había dicho de todo y era pues insostenible nuestra relación, porque ya confesándote todo, tú ya no lo miras igual”, señaló.