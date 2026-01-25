1de 16
Ambiente de fiesta merengue en Ate
Hinchas cremas comienzan a llegar al estadio Monumental para vivir la tradicional Noche Crema
Universitario se presenta ante su público en el Monumental con la ilusión del tetracampeonato
La Noche Crema reúne a la hinchada
El Monumental de Ate se viste de crema para la presentación del equipo 2026
La hinchada merengue acompaña al plantel en la tradicional Noche Crema
Universitario enfrenta a la Universidad de Chile en su presentación oficial ante el público
El equipo crema se reencuentra con su hinchada en una noche de celebración
Expectativa y entusiasmo en Ate por la presentación de los nuevos refuerzos
Hinchas llegan al Monumental para alentar a Universitario en su estreno ante la U de Chile
Fiesta merengue en el Monumental
Grandes y chicos llegan al estadio Monumental para vivir la tradicional Noche Crema
Ambiente de fiesta merengue en Ate previo al duelo entre Universitario y la Universidad de Chile
La Noche Crema reúne a la hinchada y
Universitario inicia la temporada ante su hinchada en una nueva Noche Crema
FOTODELDÍA - MINNEAPOLIS, 24/01/2026.- Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales. EFE/CRAIG LASSIG
EFE
Agentes de inmigración matan a un hombre en Minneapolis

