Fiesta merengue en el Monumental: La previa de Universitario vs Universidad de Chile en la Noche Crema (FOTOS)
Universitario de Deportes se mide este sábado ante la Universidad de Chile en el marco de la Noche Crema, evento en el que presentará oficialmente a sus nuevos refuerzos en medio de un ambiente de fiesta en el estadio Monumental de Ate, a donde llegaron numerosos hinchas merengues. (Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec)
Hinchas cremas comienzan a llegar al estadio Monumental para vivir la tradicional Noche Crema
3de 16
Universitario se presenta ante su público en el Monumental con la ilusión del tetracampeonato
4de 16
La Noche Crema reúne a la hinchada
5de 16
El Monumental de Ate se viste de crema para la presentación del equipo 2026
6de 16
La hinchada merengue acompaña al plantel en la tradicional Noche Crema
7de 16
Universitario enfrenta a la Universidad de Chile en su presentación oficial ante el público
8de 16
El equipo crema se reencuentra con su hinchada en una noche de celebración
9de 16
Expectativa y entusiasmo en Ate por la presentación de los nuevos refuerzos
10de 16
Hinchas llegan al Monumental para alentar a Universitario en su estreno ante la U de Chile
11de 16
Fiesta merengue en el Monumental
12de 16
Grandes y chicos llegan al estadio Monumental para vivir la tradicional Noche Crema
13de 16
Ambiente de fiesta merengue en Ate previo al duelo entre Universitario y la Universidad de Chile
14de 16
La Noche Crema reúne a la hinchada y
15de 16
Universitario inicia la temporada ante su hinchada en una nueva Noche Crema
16de 16
EFE
Agentes de inmigración matan a un hombre en Minneapolis
FOTODELDÍA - MINNEAPOLIS, 24/01/2026.- Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales. EFE/CRAIG LASSIG