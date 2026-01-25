Cuatro miembros del serenazgo del distrito de La Molina resultaron heridos tras ser atacados con piedras y artefactos pirotécnicos por presuntos barristas de Universitario de Deportes, en el marco de la Noche Crema, según informó RPP.

El hecho ocurrió en el cruce del jirón Brasil con la avenida Javier Prado, en la urbanización Covima, cuando los serenos acudieron a auxiliar a un ciudadano que estaba siendo golpeado presuntamente por vestir una camiseta de Alianza Lima. De acuerdo con el gerente de Seguridad Ciudadana del municipio, Javier Ávalos Arenas, tras el arresto ciudadano de uno de los agresores, un grupo de aproximadamente 100 seudobarristas descendió de vehículos tipo cúster y atacó a los agentes.

Los serenos, que se encontraban acompañados por perros de la Brigada Canina, optaron por proteger a los canes con su propio cuerpo para evitar que fueran agredidos. Como consecuencia, José Martínez Coronado sufrió un corte en la cabeza; Steven Olano Prado presentó un corte en la pierna; y Rubén Sánchez Vázquez resultó con un esguince en el pie. Un cuarto agente también resultó herido. Todos fueron trasladados a una clínica. Los canes Boris, Mara y Chavalía resultaron ilesos.

Ávalos señaló que efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar, pero también fueron atacados con piedras y pirotécnicos. Hasta el cierre de esta nota, no se confirmó la detención de los responsables. El municipio indicó que se cuenta con registros y placas vehiculares para continuar con las investigaciones.