Inglaterra enfrentará a Noruega este sábado a las 4:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Miami por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará un lugar en las semifinales, aunque para conseguirlo deberá superar a la gran revelación del torneo.

De acuerdo con las predicciones de Inkabet, Inglaterra tiene un 50.3 % de probabilidades de avanzar, lo que la convierte en favorita de la llave. En tanto, el conjunto dirigido por Stale Solbakken cuenta con un 23.9 % de opciones, mientras que el empate en los 90 minutos registra una proyección de 25.8 %.

En esa línea, se espera un partido disputado entre dos selecciones europeas que llegan con argumentos ofensivos. Además del favoritismo inglés, Inkabet proyecta un encuentro con alta expectativa de gol: la cuota para más de 4.5 tantos en el partido es de 5.60. Este pronóstico se sostiene en el rendimiento ofensivo de ambos equipos, que han convertido 20 goles en conjunto en lo que va de la competencia.

Erling Haaland, con siete goles en este Mundial, y Harry Kane, con seis, buscarán extender su racha goleadora en un duelo clave para las aspiraciones de sus selecciones. Ambos delanteros llegan motivados tras anotar frente a Brasil y México, respectivamente, en los octavos de final.

“He alcanzado mi mejor nivel un par de veces en este torneo, pero de vez en cuando vuelvo a lograrlo. Si tengo una o dos oportunidades, normalmente las convierto en gol. No sé cómo lo hago, pero así soy. Se trata de estar concentrado”, afirmó Haaland en zona mixta.

Por su parte, Inglaterra busca poner fin a una larga espera, ya que no consigue un título oficial desde 1966. La hinchada de los “Three Lions” espera que su selección rompa esa sequía y se consolide nuevamente entre la élite del fútbol mundial.

En cuanto a las cuotas de Inkabet, una victoria de Inglaterra paga 1.92, mientras que un triunfo de Noruega ofrece 4.05. Por su parte, el empate tiene una cuota de 3.75. Además, los usuarios de la plataforma podrán acceder a cuotas y mercados especiales para todos los encuentros que se disputen a lo largo de la Copa del Mundo.