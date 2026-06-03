Una jornada brillante vivieron los judocas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, México, Perú, Canadá, entre otros países que compitieron en la Copa Panamericana Cadetes y Junior lima 2026 en el Campo de Entrenamiento Internacional de Judo realizado en el Polideportivo 3 de la VIDENA donde recibieron enseñanzas de las técnicas básicas de este apasionante deporte a cargo del deportista olímpico nacional y presidente de la Confederación Panamericana de Judo y vicepresidente de la Federación Internacional, Carlos Zegarra Presser, quien estuvo junto a la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez Murciego y la medallista olímpica colombiana y campeona mundial, Yuri Alvear.

Carlos Zegarra Presser dijo que “cuando pisamos el tatami nos conectamos al instante, todos los alumnos que han participado de este master class han estado atentos, y sintetizar en dos días las enseñanzas merece una buena estructura, hemos trabajado estos campos de entrenamiento en otros países como Chile, México por ejemplo y la idea es tener una mejor metodología de la enseñanza y hacer más eficaz el aprendizaje. Hay una nueva generación de deportistas con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 que están consolidándose. Lima hace grandes eventos, como ha sucedido ahora con la Copa Panamericana de Cadete y Junior, pero también nos tienen que acompañar los resultados”.

El Tour de Judo Lima 2026 continuará hasta este 6 de junio. (Foto: Difusión)

Asimismo Yuri Alvear dijo que “Estoy muy contenta de participar en estos eventos, me hacen muy feliz. Agradecida con la organización de la Federación Peruana de Judo por invitarme, decirles que como miembro de la Comisión de Educación de la Confederación Panamericana es importante entregarles a los jóvenes talentos la mayor información relacionadas a los antidopajes y ellos como menores de edad deben estar seguros de lo que representan como deportistas de alto rendimiento”.

“El judo es un deporte donde el aprendizaje es continuo, la evolución de la competición hace que estemos siempre capacitándonos. Tenemos 140 judocas de países de América, es importante el intercambio entre ellos, estos chicos vana crecer en la alta competencia. Estamos orgullosos de de que estén Carlos Zegarra y Yuri Alvear quienes fueron deportistas de alto nivel y hoy como profesores, sin duda enriquecen a todos los jóvenes con sus enseñanzas”, dijo María Martínez, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo.

Otras figuras emblemáticas del judo peruano como Camila Figueroa, Daryl Yamamoto, Marian Flores y Yuta Galarreta, así como los entrenadores nacionales Yuliana Bolívar, Kenji Castillo y Luis Angeles también formaron parte de estas clases magistrales organizados dentro de los eventos del Tour Lima 2026 organizados brillantemente por la FDPJ donde nuestros judocas ganaron 14 medallas en Cadetes y 9 preseas en Junior.

Es importante destacar que el Tour de Judo Lima 2026, luego de la Copa Panamericana Cadete y Junior, y el campo de entrenamiento internacional, continuará desde este miércoles hasta el sábado 6 de junio con los Campeonatos Sudamericanos Juveniles U13 y U15.