El squashista peruano Diego Elías se coronó campeón del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer por 3-2 al egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, en una emocionante final que se definió en cinco sets.

El connacional logró remontar el encuentro y conquistar el título.

Y es que el partido comenzó a favor de Asal, quien se impuso por 11-5 en el primer set. Sin embargo, Elías ganó los dos siguientes parciales por 11-5 y 11-6.

El egipcio volvió a la carga en el cuarto set y se impuso por 11-7, igualando el marcador 2-2,

En el quinto set, el peruano venció por 11-6 al egipcio Mostafa Asal, sellando el triunfo por 3-2. Así, Diego Elías suma un importante título internacional tras superar al mejor jugador del mundo en una final de alta exigencia disputada ante el público egipcio.

Diego Elías conquistó la medalla de oro tras disputar la gran final del Egyptian Open 2026 frente al egipcio Mostafa Asal, en una de las competencias más importantes del circuito internacional. https://t.co/HR89NzYTKP — ipdperu (@ipdperu) October 16, 2026

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