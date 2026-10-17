El squashista nacional derrotó por 3-2 al egipcio Mostafa Asal.
El squashista nacional derrotó por 3-2 al egipcio Mostafa Asal.

El squashista peruano Diego Elías se coronó campeón del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer por 3-2 al egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, en una emocionante final que se definió en cinco sets.

El connacional logró remontar el encuentro y conquistar el título.

Y es que el partido comenzó a favor de Asal, quien se impuso por 11-5 en el primer set. Sin embargo, Elías ganó los dos siguientes parciales por 11-5 y 11-6.

El egipcio volvió a la carga en el cuarto set y se impuso por 11-7, igualando el marcador 2-2,

En el quinto set, el peruano venció por 11-6 al egipcio Mostafa Asal, sellando el triunfo por 3-2. Así, Diego Elías suma un importante título internacional tras superar al mejor jugador del mundo en una final de alta exigencia disputada ante el público egipcio.

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