La peruana Kimberly García volvió a hacer historia al proclamarse campeona mundial en la prueba de Media Maratón de Marcha Atlética durante el Mundial 2026 disputado en Brasilia, en Brasil.

Kimberly García se adjudicó el título tras conseguir un tiempo de una hora y 35 minutos en la prueba de 21 kilómetros. El segundo lugar fue para la mexicana Alejandra Ortega, que obtuvo la medalla de plata con un tiempo de una hora, 35 minutos y 21 segundos.

Mientras que el bronce se lo llevó la española Aldara Meilán (1:25:38).

Kimberly García es integrante del Programa Ciclo Olímpico del IPD y marcó un hito en este campeonato, demostrando que Perú tiene talento.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que la Media Maratón Marcha hizo su aparición en un Mundial de Marcha Atlética, por lo que García estableció una nueva marca con su registro.

MÁS PERUANOS

En la misma competencia, la peruana Evelyn Inga destacó al ubicarse en el sexto lugar, contribuyendo a que el equipo nacional alcance una destacada participación en el certamen. También resaltan las peruanas Yadira Orihuela (30° con 1:43:29) y Mary Luz Andía (36° con 1:44:46). Sus resultados sirvieron para que Perú logre el cuarto puesto por equipos.

En Media Maratón Marcha masculina fueron Jaime Ccanto (35° con 1:34:25), Kevin Cahuana (43° con 1:36:05), Luis Henry Campos (48° con 1:38:00) y Miguel Quispe (descalificado por infracciones).

Asimismo, para la Maratón Marcha femenina con Estrella Rojas (24° con 3:59:02) y Brigitte Coaquira (28° con 4:01:08); en 10 km Marcha U20 masculina con José Ccoscco (13° con 42:46); 10 km Marcha U20 femenina con Rocío Andia (18° con 50:32) y Lourdes Vega (23° con 51:30).