La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una derrota en Lima frente a Paraguay, bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez, el tercer entrenador en lo que va del proceso.

Durante una conferencia de prensa, Ibáñez reflexionó sobre su breve paso por la Videna, esta vez como director técnico de una selección que quedó fuera de la lucha por el repechaje una fecha antes, tras la derrota en Montevideo.

“Nos tocó un momento difícil, sabíamos que podía pasar esto. Le agradezco a los jugadores que vinieron, sobre todo a los chicos que aparecieron y se lo merecían”, expresó.

“En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco. Es una muestra de que hay material para competir”, agregó Ibáñez.

Cabe señalar que, si bien su vínculo con la selección culminaba con el último partido de las Eliminatorias, un día antes Ibáñez confirmó que fue el propio presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien le solicitó continuar al mando del equipo hasta los amistosos programados para octubre y noviembre.

“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, manifestó.