Este martes, Óscar Ibáñez fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana durante una conferencia de prensa en un hotel en el distrito de San Isidro.

“Estoy convencido de que se puede clasificar, que no es una situación extraña para los jugadores. Tengo una ventaja en este tipo de situaciones, fui un jugador de selección, conozco a los jugadores y tuve dos maestrías en cuerpos técnicos distintos, en la de Markarián y Gareca. Estoy convencido de que los jugadores saben de este tipo de situaciones, reaccionaron en dos procesos anteriores y lo pueden hacer nuevamente”, declaró el nuevo DT de la ‘Bicolor’.

Asimismo, Ibáñez indicó que conoce perfectamente el fútbol peruano: “Tenía toda la tranquilidad el grupo de trabajo que quería, de convocar a los jugadores que quería, no hubo mucho más que pensar. He sido siempre de selección, cuando me tocó estar afuera seguí a Perú, estoy al día a día con la liga peruana. Es un lindo reto, todo el mundo lo ve difícil, pero sé que podemos”, expresó.

Sobre las críticas por su elección para cubrir la plaza que dejó Jorge Fossati, sostuvo que tiene la experiencia suficiente para llevar adelante a la selección peruana.

“Si soy merecedor del cargo, lo dirá el tiempo. Tener más o menos títulos no te asegura nada. Hasta viéndolo desde el lado del jugador, es una ventaja relevante conocer lo que significa una Eliminatoria, conocerlos a ellos, sé de lo que son capaces, la rebeldía que tiene”, concluyó.