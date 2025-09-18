Luego de caer ante Los Chankas, el Sport Huancayo sufrió una derrota más, esta vez en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo Cajamarca. No pudo ante el dueño de casa, Comerciantes Unidos, y cayó 2 a 0. Los tantos los marcaron Pablo Cárdenas y Paolo Méndez en el segundo tiempo del encuentro.

Muy temprano casi llega el gol del local Alexander Lecaros, remata y en gran reacción Ángel Zamudio desvía el balón al tiro de esquina. Otra vez ante el tiro de Matías Sen el “Gato” Ángeles se luce y evita la caída de su arco.

Tras el partido intenso de ida y vuelta se entabla un duelo entre Yonatan Murillo y Matias Sen con empujones y caídas.

Ante cierto dominio de Huancayo culmina el primer tiempo con el marcador en blanco.

En la segunda mitad, a pesar que el Sport Huancayo dominaba ligeramente, buscando el gol y a los 46 minutos ante buena combinación Hugo Ángeles pierde una gran oportunidad de abrir el marcador la eleva la pelota.

“Goles que no haces goles que te hacen” dice el adagio y precisamente a los 70 minutos ante un gran servicio de Matias Sen, anota el gol para el local Pablo Cárdenas ingresando solo entre Ángeles y Murillo. Ya en el descuento a los 92 minutos de un toque sutil Pablo Méndez sella el triunfo para “Las Aguilas Cutervinas” por 2 a 0.

Con este resultado en el marcador, Sport Huancayo se queda con 30 puntos y la siguiente fecha recibirá en casa al Cienciano del Cusco que se posiciona casillas abajo del Rojo Matador.

Por su parte, Comerciantes Unidos suma 22 puntos y sale del fondo de la tabla pero solo por encima de Alianza Universidad de Huánuco.

El panorama para los cajamarquinos sigue complicado, ya que la siguiente jornada les toca de visita enfrentando a los ‘Blanquiazules’ que están segundos en la tabla.