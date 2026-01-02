Se acabo la incertidumbre. En víspera del nuevo año la afición tarmeña ya comentaba sobre el nuevo director técnico de la Asociación Deportiva Tarma (ADT) para la temporada 2026. Luego de tantas especulaciones, se oficializó que el elegido es Pablo Trobbiani (49), quien se convierte en el líder de un nuevo capítulo para el Vendaval Celeste.

El argentino-español, llega después de ejercer como entrenador en el Barcelona de Ecuador y tiene como reto impulsar a uno de los equipos más representativos de la región de Junín.

TRAYECTORIA. Trobbiani cuenta con una trayectoria como jugador y entrenador que incluye pasos por clubes de Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Su experiencia en Barcelona SC le permitió conocer la presión de dirigir equipos con grandes demandas, lo que podría ser útil en un contexto donde el ADT busca consolidarse en la élite peruana.

Pablo Trobbiani asume el cargo en un equipo que tiene una historia que combina glorias pasadas con una etapa moderna de estabilidad en Liga 1. Desde su regreso en 2022, el Vendaval Celeste de Tarma, ha ocupado posiciones entre el sexto yb el noveno lugar, con participaciones en la Copa Sudamericana en 2024 y 2025. Sin embargo, aún busca superar su mejor marca de tercer puesto lograda en 1980, cuando estuvo a un paso de clasificarse a la Copa Libertadores.

El reto para Trobbiani, consistirá en potenciar el equipo y mejorar aspectos clave como la efectividad ofensiva y la solidez defensiva. En la temporada 2025, el ADT anotó 43 goles, pero recibió 50, con un balance negativo de diferencia de goles.

Además, deberá adaptarse al entorno del fútbol peruano, donde la competencia en Liga 1 es cada vez más intensa.