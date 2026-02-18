Mea culpa. El director técnico de la Asociación Deportiva Tarma (ADT), Pablo Trobbiani, dio la cara tras la derrota contra Deportivo Cienciano. “A partir de los 16 minutos, nos quedamos con un hombre menos, pero el equipo luchó hasta el final con entrega, garra y nunca bajo los brazos”, indicó.

Respecto al juez principal del partido, Rudy Méndez, mostró su descontento. Indicó que le mostró directamente la tarjeta roja al delantero Jonatan Bauman, por una falta que no existió, en referencia a que previamente en una jugada dividida chocó contra Claudio Torrejón del Garcilaso.

“Contra Universitario en el debut el equipo no estuvo completo y caímos. Contra Sport Boys, nos faltó Joao Rojas pero salimos vencedores”, dijo. Agregó: “de los tres partidos que jugó ADT, este fue el mejor, merecíamos otro resultado, pero estamos en proceso de llegar al juego colectivo y darle alegría a la afición tarmeña, estamos de menos a más”.

“Para el duelo contra UTC será otra cosa, solo tenemos una baja Jonatan Bauman, pero tenemos variantes. De 9, ADT tiene 3, pero progresando en el juego iremos sumando, paciencia a la afición ya llegarán los triunfos”, sentenció.