La supuesta pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado dentro de las instalaciones del club Alianza Lima, en La Victoria, sigue dando de qué hablar y esta vez el conductor Paco Bazán se manifestó al respecto.

El exarquero y presentador del programa “El Deportivo” reveló que una fuente cercana a la ‘foquita’ le confirmó que el popular ‘caballito’ le pegó al delantero y dio los motivos por los que Jefferson Farfán no está yendo a Matute para entrenar.

Según Paco Bazán, Jefferson Farfán no va a entrenar debido a que tiene la cara hinchada tras la paliza que se dio con Paolo Hurtado. No solo eso Jefferson Farfán está muy avergonzado pues él llevó la peor parte de esta pelea con el nuevo jale de la blanquiazul.

“Tengo información del entorno de Jefferson Farfán. Hoy no fue entrenar parece que está hinchado. Yo tengo una versión, he conversado con una persona muy cercana a Jefferson y me ha confirmado que sí, efectivamente, ocurrió la ‘mecha’ y que lo han ‘gomeado’”, señaló en su programa “El Deportivo”.

“Está tan avergonzado que no ha ido a entrenar. Lo cierto es que el hincha blanquiazul está molesto con Jefferson porque siente que no juega, está lesionado, no se sincera y gana harto billete. Dice que le duele la rodilla pero la carga a Jazmín Pinedo, no frena mucho la vida nocturna. No hay compromiso y encima sería de los que parte el vestuario”, añadió Paco Bazán.

Jefferson Farfán tendría dividido al equipo y fue calificado por Paco Bazán como el líder negativo de los blanquiazules. “¿Qué pasa con Matute?, ¿qué pasa en La Victoria?, ¿Está partido el grupo? Yo sé lo que es un vestuario y que hay bando en los grupos. Me parece que hay un líder positivo, como es Hernán Barcos y un líder que, en este momento, está siendo negativo para los objetivos de Alianza Lima y es Farfán”, finalizó.