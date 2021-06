Luego que se difundieran imágenes de Christian Cueva en una reunión social bebiendo alcohol y sin respetar las medidas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno para frenar los contagios de COVID-19, el exdeportista Paco Bazán le pidió al futbolista que se concentre en hacer las cosas bien.

“Lo he dicho mil veces: Christian, escúchame, por favor, no te voy a juzgar, ni calificar. A mí no me corresponde sancionarte, Ricardo Gareca sabrá lo que hace. No voy a dar un juicio de valor, pero diré algo en función de lo que veo. No es la primera vez que la gente de su entorno lo centra. En serio, protéjanlo si el tipo no puede”, comentó el conductor de TV.

Luego continuó con: “si lo van a sangrar a mí ‘Cholito’, que lo adoro, protéjanlo pues. En serio, no es leal que ustedes estén con él y lo graben sin que se dé cuenta”.

Amigos de Christian Cueva tuvieron que ayudarlo a salir de local en presunto estado de ebriedad

Christian Cueva, quien fuera una de las figuras del último encuentro de la Selección Peruana , fue captado por las cámaras de “Magaly TV. La Firme”, a pocos días de viajar a la Copa América 2021, en presunto estado de ebriedad en una reunión el restaurante Mi Barrunto en La Victoria.

Las cámaras de la “Urraca” lograron captar el momento en el que se observa al jugador tomando cervezas con sus amigos. Asimismo, se reveló que estaba fumando , según el programa de espectáculos.