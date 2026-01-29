En medio de la difícil situación que afronta Carlos Zambrano junto a otros dos jugadores de Alianza Lima, el padre del futbolista se pronunció y contó que conversó con su hijo sobre la denuncia en su contra.
La prensa local acudió al domicilio del padre del futbolista para consultarle sobre el proceso judicial que enfrenta su hijo. Al respecto, indicó que Carlos Zambrano viene preparando su defensa junto a sus asesores.
“Todo lo va a manejar con sus abogados, señorita, nada más, nada más le puedo decir”, declaró para el programa ‘Contra Corriente’.
Consultado sobre si el exdefensor de la selección peruana está dispuesto a colaborar con la justicia, Marco Zambrano evitó profundizar en el tema.
“La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más”, añadió.
De igual manera, indicó que ha podido conversar con su hijo sobre el tema, aunque prefirió no dar mayores detalles: “Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, finalizó.