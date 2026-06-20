Las selecciones de Países Bajos y Suecia se enfrentarán este sábado 20 de junio por una nueva jornada del Mundial 2026, en un encuentro que promete emociones entre dos equipos europeos con tradición en las Copas del Mundo.

La “Naranja Mecánica” intentará imponer su experiencia y calidad ofensiva, mientras que los suecos buscarán dar el golpe y sumar puntos importantes en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia?

País Hora Perú 12:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Ecuador 12:00 p.m. Bolivia 1:00 p.m. Venezuela 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Argentina 2:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m. Países Bajos 7:00 p.m. Suecia 7:00 p.m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia EN VIVO?

Según la programación, el compromiso será transmitido por DSports. También podrá seguirse mediante la plataforma DGO.

Un choque entre selecciones europeas

Países Bajos llega como uno de los equipos llamados a pelear por los primeros lugares del torneo gracias a su talento y tradición mundialista.

Por su parte, Suecia intentará apoyarse en su orden táctico y fortaleza colectiva para sumar un resultado positivo.

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