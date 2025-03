La selección peruana cayó 1-0 ante Venezuela en la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, un resultado que dejó al delantero Paolo Guerrero visiblemente molesto. Al término del partido, el capitán de la bicolor expresó su indignación por la designación de una terna arbitral chilena, responsabilizándola de algunas decisiones que, a su juicio, perjudicaron a Perú.

“Somos unos coju#$%&. No podemos permitir que nos hayan puesto una terna chilena... tienen que ponernos una (terna) argentina o uruguaya, no una chilena, no me jod$%&”, declaró Guerrero antes de retirarse a los camerinos.

Durante el encuentro, el árbitro Cristian Garay cobró un penal a favor de Venezuela, convertido por Salomón Rondón en el minuto 41, y anuló un gol de Bryan Reyna que hubiera significado el empate.

Guerrero, quien jugó los 90 minutos, criticó que el juez no revisara la jugada del penal en el VAR.

Con este triunfo, la Vinotinto sumó tres puntos importantes y desplazó a Bolivia del séptimo lugar, que otorga acceso al repechaje intercontinental.